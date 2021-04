Felicissima Sera, tutto pronto per la seconda puntata: anticipazioni e ospiti (Di venerdì 23 aprile 2021) In onda su Canale 5 alle 21:35 di oggi, venerdì 23 aprile, la seconda puntata di Felicissima Sera: Pio e Amedeo sono pronti a intrattenere nuovamente i telespettatori dopo il boom di ascolti della settimana scorsa. (Instagram)Dopo il grande successo della prima puntata, il duo comico foggiano composto da Pio e Amedeo torna oggi in prima Serata su Canale 5 per il secondo appuntamento dello show intitolato Felicissima Sera. Tra battute pungenti e ironia, i telespettatori potranno passare un’altra Serata all’insegna delle risate. Tuttavia non mancheranno i momenti emozionanti, come accaduto nella puntata scorsa, quando Maria De Filippi lesse una lettera scritta dai due comici al padre di Amedeo per ringraziarlo di aver ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) In onda su Canale 5 alle 21:35 di oggi, venerdì 23 aprile, ladi: Pio e Amedeo sono pronti a intrattenere nuovamente i telespettatori dopo il boom di ascolti della settimana scorsa. (Instagram)Dopo il grande successo della prima, il duo comico foggiano composto da Pio e Amedeo torna oggi in primata su Canale 5 per il secondo appuntamento dello show intitolato. Tra battute pungenti e ironia, i telespettatori potranno passare un’altrata all’insegna delle risate. Tuttavia non mancheranno i momenti emozionanti, come accaduto nellascorsa, quando Maria De Filippi lesse una lettera scritta dai due comici al padre di Amedeo per ringraziarlo di aver ...

