Felicissima Sera | tutti gli ospiti della seconda puntata | c’è anche Totti!

(Di venerdì 23 aprile 2021)torna in onda venerdì 23 aprile con la, dopo il record di ascolti televisivi registrato nel corso del primo appuntamento (qui tutte le info per la replica). Pochi potevano immaginare alla vigilia dell’esordio su Canale 5 che Pio e Amedeo riuscissero nell’impresa di annichilire la concorrenza, rappresentata per l’occasione dalla Canzone segreta di Serena Rossi. Questo venerdì, invece, il nuovo varietà Mediaset affronterà l’esordionuova edizione di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Riuscirà la coppia di comici a ripetere l’eccezionale risultatoprimata? Molto dipenderà dalla forza degliin studio, chiamati a non sfigurare di fronte al parterre d’eccezione che ha tenuto a ...

Pio e Amedeo sono pronti a tornare con la seconda puntata diin onda stasera venerdì 23 aprile in prima serata su Canale 5., gli ospiti della seconda puntata Chi sono gli ospiti della seconda puntata di: ...