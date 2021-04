Felicissima sera | le anticipazioni della puntata del 23 aprile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Stasu Canale 5 andrà in onda la secondadi, il programma di intrattenimento di Pio e Amedeo Pio e Amedeo tornano stasu Canale 5 dalle ore 21:25 con una nuovadi “”, il programma realizzato su misura per i due comici, amatissimi dal loro pubblico di tutte le età. La primaè stata il debutto per il duo che ha portato a casa un soddisfacente successo non solo in termini di ascolti ma anche a livello di contenuti, ospiti e risate spensierate. Per questa, sembra proprio che Pio e Amedeo siano intenzionati a replicare il successo dell’esordio. Con una novità, però. I due comici si sfideranno nella gara per gli ascolti con Carlo Conti che da ...