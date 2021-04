Felicissima Sera | Claudio Baglioni | “Mi manca tanto” | le parole del cantautore

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 23 aprile 2021)è uno dei giganti della musica italiana: con una carriera costellata di successi, ilha spiegato qual è la cosa che glidi più in questo difficile periodo.(Getty Images)Non ci sonoper descrivere l’importanza dinella storia della musica italiana. Ilromano ha alle spalle una carriera di oltre 50 anni, che lo ha visto sempre in vetta alle classifiche in Italia e non solo. Il suo stile, in continua evoluzione, gli ha permesso di anticipare i tempi e di essere realmente innovativo in un panorama altamente competitivo. Ilha riscosso un buon successo anche nel mondo latino, con la pubblicazioni di alcuni ...