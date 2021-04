Fedez contro La Nazione che ha scritto: “Ci sono coppie famose che quasi inducono l’omosessualità del figlio facendolo giocare con le bambole”. Arriva la rettifica (Di venerdì 23 aprile 2021) Fedez via Twitter si è pubblicamente scagliato contro La Nazione, un quotidiano da sempre aperto ed inclusivo, colpevole di aver scritto – in un articolo firmato dal caporedattore Piero Ceccatelli – “Ci sono coppie celebri grazie ai social e quindi obbligate a rendere spettacolare ogni attimo della propria vita, che quasi inducono l’omosessualità del figlio neonato, offrendogli bambole“. Ovviamente Piero Ceccatelli non ha fatto nessun nome, ma l’allusione a Fedez e Chiara Ferragni è lampante, dato che da sempre i due immortalano la crescita quotidiana di loro figlio Leone su Instagram. “Ci sono coppie celebri che ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 aprile 2021)via Twitter si è pubblicamente scagliatoLa, un quotidiano da sempre aperto ed inclusivo, colpevole di aver– in un articolo firmato dal caporedattore Piero Ceccatelli – “Cicelebri grazie ai social e quindi obbligate a rendere spettacolare ogni attimo della propria vita, chedelneonato, offrendogli“. Ovviamente Piero Ceccatelli non ha fatto nessun nome, ma l’allusione ae Chiara Ferragni è lampante, dato che da sempre i due immortalano la crescita quotidiana di loroLeone su Instagram. “Cicelebri che ...

