Farmaceutica | Msd Italia riconosciuta ' best workplace 2021'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo la conferma della certificazione 'Great place to work', ottenuta lo scorso novembre, Msdsi è classificata al primo posto nella classifica dei 's*' ovvero i migliori ambienti di lavoro nel nostro Paese, tra le aziende oltre i 500 dipendenti. Il riconoscimento viene annualmente assegnato dal Great Place to Work* Instituteche, nel corso del 2020, ha analizzato 128 aziende e ascoltato oltre 55.000 dipendenti. Tra queste, ne sono state selezionate 50: i '' nei quali i dipendenti dichiarano di lavorare in un ambiente caratterizzato da fiducia nel management, orgoglio nei confronti della propria azienda, senso di squadra e positività delle ...

Italia è la consociata italiana di Merck & Co 1] ., aziendamultinazionale fondata 129 anni fa e leader mondiale nel settore della salute. Nel 2019,ha investito quasi 10 ...È importante evidenziare che la casaMerck & Co Inc. opera al di fuori degli Usa e del Canada con il nomee non va confusa con l'azienda tedesca Merck, leader in ambito scientifico e ...Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo la conferma della certificazione 'Great place to work', ottenuta lo scorso novembre, Msd Italia si è classificata al primo posto nella classifica dei 'Best ...La classifica è divisa in base al numero dei collaboratori: la categoria con oltre 500 collaboratori vede al primo posto Msd Italia, multinazionale leader nel settore farmaceutico. Seguono al secondo ...