Falsi combattenti dell’Isis ‘rapiscono’ personaggi famosi e gli dicono che saranno giustiziati | gli scherzi tv che scatenano polemiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) Uno show televisivo basato su discusse candid camera:rapiscono celebrità, le sottopongono a violenze psicologiche e annunciano loro chetelevisivi che hanno suscitato, come immaginabile, un’ondata di indignazione e. Tutto questo accade in Iraq dove l’emittente Asia Satellite Channel durante il Ramadan ha trasmesso il programma “Tanneb Rislan“. In ogni puntata un volto noto viene invitato a visitare la casa di una famiglia sfuggita ai miliziani dell’ex Isis, il tutto giustificato con un progetto di beneficenza. Una volta in casa però gli attori si travestono da jihadisti e inizia l’imboscata, il vip di turno viene rapito, gli viene comunicato che sarà ucciso e le reazioni ovviamente sono sconvolgenti. ...

