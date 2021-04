Fake news sull’immigrazione e reputazione nazionale Il caso Italia

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’arrivo della bella stagione si accompagna, da oramai parecchi anni, all’annosa questione della gestione dei flussi migratori, in generale, e degli sbarchi sulle nostre coste, in particolare. Considerando l’estrema complessità di tale fenomeno, focalizzerò questo intervento solo sul problema delle manipolazioni informative e dei conseguenti danni alladel nostro Paese. Negli ultimi due anni ho svolto una survey informale all’interno di corsi e seminari che ho tenuto in diversi Paesi Europei, negli Stati Uniti e in America Latina. Vale la pena di chiarire che i partecipanti a tali corsi sono manager di aziende pubbliche, imprese sociali, Ong o multinazionali di età assai varia, orientativamente tra i 27 ed i 70 anni, provenienti da più di 40 nazioni. La semplice survey chiede a ciascun partecipante di menzionare ed ordinare in modo decrescente i sei Paesi ...

borghi_claudio : @Olly93723719 Si è una fake news perchè le votazioni si decidono al momento, però spero non sia così ingenua da non… - mariaederaM5S : BASTA FAKE NEWS SUL VITALIZIO A FORMIGONI! Caliendo (Forza Italia), Pillon e Riccardi (Lega), sono gli unici respo… - DantiNicola : #GreenPass smontiamo altre 3 fake news ?? è incostituzionale! ?? viola la privacy! ?? non verrà mai realizzato!… - MatteoBandit2 : @valy_s @Ladyblue2222 @borghi_claudio Allarghi i canali di diffusione, investi su quello. Borghi va nella tana del… - mauriziokomar : @RosellaLara19 @Frances78031172 @robersperanza ma fuori dal coro è il programma del castrone che strilla fastidiosa…

E' stato presentato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, il Rapporto Ital Communications - Censis, 'Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione'. Obiettivo della ricerca: evidenziare il ruolo svolto in Italia dai professionisti delle agenzie di comunicazione nel garantire ... Si pensi alle fake news, che girano frettolosamente e in modo caotico. E si pensi a quello che sta succedendo, proprio a causa della circolazione di notizie distorte negli ultimi tempi, tra persone ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 apr - Secondo Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications "il Rapporto mette in luce come abbia preso piede una pericolosa 'infodemia comunicativa' che ...