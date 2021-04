“Faccio gang bang con parecchi uomini”. Confessione choc della moglie del famosissimo politico italiano. Di chi si tratta (Di venerdì 23 aprile 2021) La moglie di un senatore della Repubblica in carica ha curato un libro per Santelli editore intitolato gang White, in cui racconta la storia di un gruppo di milanesi che avevano formato una comitiva per organizzare gang bang ( un’attività sessuale in cui una donna si concede a più uomini contemporaneamente). Valentina Neri si racconta a La Zanzara, trasmissione radiofonica su Radio 24: Dobbiamo uscire dalla paura dello stigma sociale, la paura di venire allo scoperto. Più lo facciamo, più questa cosa diventa normale e accettata. La moglie del senatore si apre quindi sulla sua vita privata. Ho fatto gang bang prima del matrimonio. Poi mi sono presa un periodo di pausa, e dopo ho ricominciato. Mio marito lo sa, mi conosce, ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladi un senatoreRepubblica in carica ha curato un libro per Santelli editore intitolatoWhite, in cui racconta la storia di un gruppo di milanesi che avevano formato una comitiva per organizzare( un’attività sessuale in cui una donna si concede a piùcontemporaneamente). Valentina Neri si racconta a La Zanzara, trasmissione radiofonica su Radio 24: Dobbiamo uscire dalla paura dello stigma sociale, la paura di venire allo scoperto. Più lo facciamo, più questa cosa diventa normale e accettata. Ladel senatore si apre quindi sulla sua vita privata. Ho fattoprima del matrimonio. Poi mi sono presa un periodo di pausa, e dopo ho ricominciato. Mio marito lo sa, mi conosce, ...

