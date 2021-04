Europei: Giggs non guiderà il Galles, in panchina ci sarà Page (Di venerdì 23 aprile 2021) Rinviato a processo con l'accusa di aggressione ai danni di due donne, Ryan Giggs, autosospesosi dall'incarico di commissario tecnico del Galles, non parteciperà ai prossimi Campionati Europei. In ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Rinviato a processo con l'accusa di aggressione ai danni di due donne, Ryan, autosospesosi dall'incarico di commissario tecnico del, non parteciperà ai prossimi Campionati. In ...

Advertising

teletext_ch_it : Calcio: Galles senza Giggs agli Europei - RSIsport : ? Il Galles, avversario della Svizzera agli Europei, non avrà Ryan Giggs in panchina, autosospesosi dopo le accuse… - teletext_ch_it : Calcio: Galles senza Giggs agli Europei - repubblica : Galles, Giggs rinviato a giudizio per la violenza di novembre: Page nuovo ct per gli Europei - peterkama : Giggs sotto processo per aggressione a 2 donne: il Galles lo esonera, agli Europei contro l'Italia il ct sarà Page -