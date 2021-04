Euro 2021, e se Italia-Turchia venisse arbitrata da una donna? (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì 11 giugno, all’Olimpico, in Mondovisione, si disputerà Italia-Turchia, la partita inaugurale dell’Euro 2021 di calcio: dopo l’improvvida (diplomaticamente) esternazione del nostro premier Mario Draghi che definì “dittatore” il presidente turco Erdogan, potrebbe rivelarsi molto più di un semplice incontro di football, per assumere i contorni di una sfida non solo sportiva ma culturale e soprattutto politica. Perché allora non affrontare il toro per le corna, approfittando dell’evento e della diretta televisiva in Mondovisione? Con un gesto simbolico di fortissimo impatto: affidare la direzione ad un’arbitra, assistita da una terna tutta femminile. La francese Stephanie Frappart, per esempio, ha diretto magistralmente il 14 agosto 2019 una finale di Supercoppa Europea maschile tra Liverpool e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì 11 giugno, all’Olimpico, in Mondovisione, si disputerà, la partita inaugurale dell’di calcio: dopo l’improvvida (diplomaticamente) esternazione del nostro premier Mario Draghi che definì “dittatore” il presidente turco Erdogan, potrebbe rivelarsi molto più di un semplice incontro di football, per assumere i contorni di una sfida non solo sportiva ma culturale e soprattutto politica. Perché allora non affrontare il toro per le corna, approfittando dell’evento e della diretta televisiva in Mondovisione? Con un gesto simbolico di fortissimo impatto: affidare la direzione ad un’arbitra, assistita da una terna tutta femminile. La francese Stephanie Frappart, per esempio, ha diretto magistralmente il 14 agosto 2019 una finale di Supercoppapea maschile tra Liverpool e ...

