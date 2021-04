Euro 2020 | saltano Dublino e Bilbao | ecco le città che subentrano

Leggi su calcionews24

Continuano le assegnazioni per gli stadi in vista di: in Spagnasostituita con Siviglia.le ultime Roma ci sarà, e questo ormai lo sappiamo. Ad, che è diventato2021 causa covid, l'Olimpico è stato confermato come sede ospitante e al momento potrà essere riempito di tifosi per il 25% della sua capienza. Alessandro Alciato ha comunicato su Twitter che in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo UEFA è stato ufficializzato un cambio per quanto riguarda la sede spagnola. Non si giocherà più a, ma a Siviglia. Al posto disubentra invece San Pietroburgo. Confermate invece le partite che si disputeranno a Monaco di Baviera.