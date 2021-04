Euro 2020 | Boateng tuttofare | commenterà gli Europei per la tv tedesca

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Cantante, dj e ora anche commentatore televisivo. C’è molto altro oltre al calcio nella vita di Kevin-Prince, ex Milan e Barcellona oggi al Monza in Serie B. Sportschau, programma sportivo della tv pubblicaARD, ha infatti annunciato chesarà nella squadra per commentare glipei al via il prossimo giugno. Con lui sarà presente anche l’ex Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger. Kevin Prince è un veroe si diletterà anche in questa nuova veste prima di riprendere a calcare i campi italiani, magari in Serie A: il Monza è in corsa per centrare la promozione nel massimo campionato e si affiderà proprio al talento die dell’amico Balotelli per fare l’impresa. SportFace.