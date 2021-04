Euregio e formazione duale nel turismo | scambio di esperienze

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilè uno dei settori economici maggiormente colpito dalla crisi per la pandemia, ma secondo gli esperti appartiene anche a quei comparti che dopo questa fase critica si riprenderà rapidamente. Nelsi continuerà a puntare sulla qualità, piuttosto che sulla quantità. In quest’ottica si pone ladei futuri addetti del settore. Dinel settore turistico ai tempi del Coronavirus si sono confrontati i formatori di Tirolo, Alto Adige e Trentino durante di un incontro presso l’associazione degli albergatori altoatesini HGV, tenutosi in videoconferenza nell’ambito della serie di “Stammtische” per formatori dell’. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Günther Platter e gli assessori alla cultura e lavoro della ...

Conserviamo il nostro patrimonio culturale e lavoriamo insieme su strategie sostenibili per il futuro", sottolinea il presidente dell'Günther Platter. "I corsi dicontinua ...... giovedì 22 aprile , quando alle 20.30 la piattaforma musicale dell'si presenterà sul palco ... In collaborazione con Iprase si terrà anche un corso disu Tecnologia e innovazione in ...All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Euregio Günther Platter e gli assessori alla cultura e lavoro della Provincia di Bolzano e del Land Tirol, Philipp Achammer e Beate Palfrader. La ...Coordinato dalla prof.ssa Kolis Summerer, docente di diritto penale alla Facoltà di Scienze della Formazione, lo studio interessa aree ... per donne in situazione di abuso di Trento e l’Euregio ...