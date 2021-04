«Er – Medici in prima linea» | George Clooney torna alla serie tv

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 aprile 2021) George Clooney, nei mesi di lockdown, ha fatto quel che han fatto tutti: recuperato, in streaming, nuove e vecchie produzioni. Sue produzioni. «È stato davvero un disastro per me», ha spiegato, durante una puntata di Stars in the house, «Avevo dimenticato quante cose orribili avessi fatto come Dottor Ross», ha poi detto, raccontando di aver rivisto Er – Medici in prima linea insieme alla moglie, Amal Alamuddin. «Mia moglie continuava a chiedermi: “Sei davvero tu? Quando la finisci? Con la terza stagione ti sistemerai insieme all’infermiera Hathaway?”. È stato un disastro per il mio matrimonio», ha scherzato Clooney, ospite dello show insieme ai colleghi di Er.