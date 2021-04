Enrico Nigiotti | da oggi disponibile il nuovo singolo “Notti di Luna”

(Di venerdì 23 aprile 2021)è tornato:da, 23 aprile, ildi”, un dialogo profondo tra l’uomo e laIl cantautore toscanosegna il suo ritorno sul panorama musicale italiano con il brano “di”,da23 aprile 2021. “di” (Polydor / Universal Music Italia) è un dialogo profondo tra l’uomo e lache l’artista ha scritto nel corso di questo particolare periodo di riflessione che stiamo vivendo. Una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca, i pensieri che il cantautore rivolge alla ...

Si intitola Notti di Luna il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, fuori venerdì 23 aprile per Polydor/Universal Music. Un brano ispirato dalle notti trascorse a Capraia, isola dell'arcipelago toscano in ... Enrico Nigiotti, Notti di luna: il video del nuovo singolo del cantautore livornese, ispirato dall'isola di Capraia. Dopo la brutta notizia dello slittamento dei suoi concerti programmati per la ...