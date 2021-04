Emissioni Usa - Biden è pronto a ripristinare i poteri della California (Di venerdì 23 aprile 2021) L'amministrazione Biden è pronta a ripristinare le prerogative legislative su temi ambientali concesse alla California dalla riforma del Clean Air Act voluta dal presidente Richard Nixon e poi cancellate da Donald Trump due anni fa. In particolare, secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Trasporti, la National Highway Traffic Safety Administration ha presentato una proposta per ritirare le sezioni della normativa che impediscono alle istituzioni statali di stabilire in modo autonomo gli standard sulle Emissioni inquinanti e gli obblighi relativi ai veicoli elettrici. Il processo. Si tratta solo di un primo passo nel percorso avviato dall'attuale amministrazione lo scorso gennaio quando, con un ordine esecutivo, il presidente Joe Biden ha espressamente chiesto al Dipartimento dei ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 aprile 2021) L'amministrazioneè pronta ale prerogative legislative su temi ambientali concesse alladalla riforma del Clean Air Act voluta dal presidente Richard Nixon e poi cancellate da Donald Trump due anni fa. In particolare, secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Trasporti, la National Highway Traffic Safety Administration ha presentato una proposta per ritirare le sezioninormativa che impediscono alle istituzioni statali di stabilire in modo autonomo gli standard sulleinquinanti e gli obblighi relativi ai veicoli elettrici. Il processo. Si tratta solo di un primo passo nel percorso avviato dall'attuale amministrazione lo scorso gennaio quando, con un ordine esecutivo, il presidente Joeha espressamente chiesto al Dipartimento dei ...

quattroruote : #Usa, #Biden è pronto a ripristinare i poteri della #California in materia di #emissioni, cancellando le normative… - theamoralexx : l'inespugnabile contraddizione della me me che vuole fare una road trip almeno una volta nella vita, e la me che si… - ces_ue : RT @EURACTIVItalia: Aprendo il vertice sul clima, il @POTUS #JoeBiden ha chiesto un'azione immediata da parte di tutti, annunciando una rid… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Aprendo il vertice sul clima, il @POTUS #JoeBiden ha chiesto un'azione immediata da parte di tutti, annunciando una rid… - EURACTIVItalia : Aprendo il vertice sul clima, il @POTUS #JoeBiden ha chiesto un'azione immediata da parte di tutti, annunciando una… -