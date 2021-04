Emissioni Usa - Biden è pronto a ripristinare i poteri della California

(Di venerdì 23 aprile 2021) L'amministrazioneè pronta ale prerogative legislative su temi ambientali concesse alladalla riforma del Clean Air Act voluta dal presidente Richard Nixon e poi cancellate da Donald Trump due anni fa. In particolare, secondo quanto comunicato dal Dipartimento dei Trasporti, la National Highway Traffic Safety Administration ha presentato una proposta per ritirare le sezioninormativa che impediscono alle istituzioni statali di stabilire in modo autonomo gli standard sulleinquinanti e gli obblighi relativi ai veicoli elettrici. Il processo. Si tratta solo di un primo passo nel percorso avviato dall'attuale amministrazione lo scorso gennaio quando, con un ordine esecutivo, il presidente Joeha espressamente chiesto al Dipartimento dei ...

