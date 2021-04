Emanuela | vedova | tenta di convincere il figlio a trovarsi un lavoro In pochi giorni muoiono entrambi

(Di venerdì 23 aprile 2021) William Leo, 25 anni, è morto nella notte dopo averto il suicidio,fa aveva sparato alla madre con una fiocina uccidendola. Getty Images / Michele Lapini / ArchivioWilliam Leo aveva 25 anni, ed il 12 aprile scorso ha ucciso nella sua abitazione, al Tintoretto a Roma, la madreFiorucci con un fucile da sub. La donna hato di difendersi invano. Dopo aver sparato alla donna, 66 anni, ex dipendente Asl, il giovane ha dapprimato di nascondere le sue traccendo di dare fuoco all’appartamento. Ha quindi chiamato i soccorsi ma poi, probabilmente pentito del gesto e delto depistaggio, hato il suicidio con la stessa arma con cui aveva sparato alla madre. All’arrivo dei ...

LEGGI ANCHE: Uccide la moglie a martellate a Vicenza: arrestato un muratore La vittima della tragedia, Emanuela Fiorucci, vedova e di origine umbra, e il figlio non avevano apparenti problemi ...Undici giorni di agonia. Si è chiusa alle 2 della notte del 23 aprile la tragica vicenda familiare iniziata il 12 aprile al civico 148 in via di Grotte dell'Arcaccio, al Tintoretto, e finita ...