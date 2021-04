Ema: benefici vaccino AstraZeneca superano rischi a ogni età (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Agenzia del farmaco europea (Ema) ha confermato questo pomeriggio da Amsterdam che i benefici del vaccino anti - Covid di AstraZeneca superano i rischi per tutte le fasce di età, ma aggiungendo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Agenzia del farmaco europea (Ema) ha confermato questo pomeriggio da Amsterdam che idelanti - Covid diper tutte le fasce di età, ma aggiungendo per ...

