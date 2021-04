Elisa Isoardi lascia la Rai | per la conduttrice arriva il contratto da sogno

(Di venerdì 23 aprile 2021)ha terminato l’avventura a L’Isola dei Famosi per un infortunio che l’ha messa ko. Ma per lei èta una bella notizia L’ex di Matteo Salvini ha riscosso un grande successo a L’Isola dei Famosi 2021. Anche se un brutto infortunio all’occhio l’ha costretta all’abbandono, proprio nel momento forse più difficile quando il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - egocentri_ca : non l’# elisa isoardi - Njw48 : il mio sogno è limonare con elisa isoardi su playa esperanza al tramonto #isola - StraNotizie : Elisa Isoardi, retroscena sull’incidente a L’Isola dei Famosi: “Rischiato di compromettere la vista”… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

... "Quando un comico si attacca?" Leggi anche - > Stefano Masciarelli, uno degli amici di Mara Venier, che fine ha fatto? Guarda anche - >e i complimenti inaspettati: il diretto è l'ex ...Il dr Livio Galbiati sul settimanale Gente ha spiegato che se il lapillo avesse toccato la cornea avrebbe compromesso seriamente la vista di. Personalmente non ho mai messo in dubbio la ...Elisa Isoardi ha terminato l’avventura a L’Isola dei Famosi per un infortunio che l’ha messa ko. Ma per lei è arrivata una bella notizia L’ex di Matteo Salvini ha riscosso un grande successo a L’Isola ...Leggi anche: Isola: Stefania Orlando, frecciatina a Elisa Isoardi? Dunque Stefania ha spiegato che non riuscirebbe mai a fare un reality di questo tipo. La showgir ha poi continuato la sua intervista ...