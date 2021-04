Elettra Lamborghini e Achille Lauro c’è stato un flirt? L’indiscrezione (Di venerdì 23 aprile 2021) Attuale opinionista dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha cominciato la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi a reality già iniziato e questo perchè ha contratto il Covid, un periodo non felice per l’esuberante cantate che ha ricordato in una recente intervista rilasciata a Verissimo. Elettra-Lamborghini solonotizie24Elettra Lamborghini: “Non pensavo ad altro…” Sposata dallo scorso Settembre nonostante le restrizione dovute all’emergenza Coronavirus Elettra è una donna molto felice, adora il marito e durante la positività quello che l’è mancato di più è stato sicuramente il contatto con lui: “Come è stato riabbracciare mio marito dopo l’isolamento? Molto focoso, perché non pensavo ad altro” ha confessato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Attuale opinionista dell’Isola dei Famosiha cominciato la sua avventura nel programma condotto da Ilary Blasi a reality già iniziato e questo perchè ha contratto il Covid, un periodo non felice per l’esuberante cantate che ha ricordato in una recente intervista rilasciata a Verissimo.solonotizie24: “Non pensavo ad altro…” Sposata dallo scorso Settembre nonostante le restrizione dovute all’emergenza Coronavirusè una donna molto felice, adora il marito e durante la positività quello che l’è mancato di più èsicuramente il contatto con lui: “Come èriabbracciare mio marito dopo l’isolamento? Molto focoso, perché non pensavo ad altro” ha confessato ...

