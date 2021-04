Edilizia sanitaria, via alle gare per 170 milioni: risorse anche per il Sannio (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Regione Campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’Edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare le gare per lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania. A questi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l’altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera Sorrentina. Per ciò che concerne il Sannio gli interventi riguardano: l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, in questo caso parliamo di lavori per l’aggiornamento del parco tecnologico. Il costo complessivo da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Regione Campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’, per una cifra di oltre 170di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare leper lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania. A questi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l’altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera Sorrentina. Per ciò che concerne il Sannio gli interventi riguardano: l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, in questo caso parliamo di lavori per l’aggiornamento del parco tecnologico. Il costo complessivo da ...

