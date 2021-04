Ecobonus rinnovato | altri 76 milioni per incentivi moto e auto

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che, a partire da oggi venerdì 23 aprile 2021, sono incrementate di oltre 76di euro le risorse per l’, per prenotare l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie deicicli L e delleM1. Si tratta di una riprogrammazione di risorse residue già stanziate per l’anno 2020 nei decreti Rilancio e Agosto, nonché nel fondo. A partire da oggi, i concessionari interessati possono dunque accedere alla piattaforma predisposta dal Ministero per inserire le prenotazioni del contributo per le categorie agevolate previste.rifinanziato, come sono suddivise le risorse In particolare le risorse per glisaranno così suddivise: 56 ...