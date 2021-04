“Ecco Roberto, finalmente si vede”. Maria Teresa Ruta, il primo scatto pubblico col compagno (Di venerdì 23 aprile 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’. La sua esperienza, iniziata benissimo, si è conclusa però con enormi delusioni. Dopo aver instaurato un rapporto bellissimo di amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il tutto è naufragato e lei non è nemmeno riuscita ad approdare in finale. Ora è tornata alla vita di sempre e qualche ora fa ha deciso di pubblicare un inedito post, che la ritrae insieme al suo adorato compagno Roberto. Il 23 aprile non è un giorno qualsiasi per la mamma di Guenda Goria, visto che è il suo compleanno. Ha festeggiato esattamente 61 anni di età e per l’occasione ha mostrato la sua anima gemella, rimasta dietro le quinte per tutta la durata del reality show di Alfonso Signorini. Non è infatti quasi mai solito apparire in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)è stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’. La sua esperienza, iniziata benissimo, si è conclusa però con enormi delusioni. Dopo aver instaurato un rapporto bellissimo di amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, il tutto è naufragato e lei non è nemmeno riuscita ad approdare in finale. Ora è tornata alla vita di sempre e qualche ora fa ha deciso di pubblicare un inedito post, che la ritrae insieme al suo adorato. Il 23 aprile non è un giorno qualsiasi per la mamma di Guenda Goria, visto che è il suo compleanno. Ha festeggiato esattamente 61 anni di età e per l’occasione ha mostrato la sua anima gemella, rimasta dietro le quinte per tutta la durata del reality show di Alfonso Signorini. Non è infatti quasi mai solito apparire in ...

