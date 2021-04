“Ecco chi vince”. Amici 20, la voce e i motivi sono sempre più forti. Cosa è venuto fuori nelle ultime ore (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora tre settimane per la finale dell’edizione numero 20 di Amici, fissata per il 15 maggio, ma corrono le indiscrezioni sul vincitore di quest’anno. Un’edizione quanto mai ricca di colpi di scena che ha visto uscire tanti candidati autorevoli. In attesa di quello che succederà, ieri pomeriggio è stata registrata la Sesta puntata del serale. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda. Da qui, grazie alle ‘talpe’ presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipo Cosa è successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato per sempre la scuola. Non solo l’eliminato, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad Amici 20, forse per l’ultima puntata. Prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora tre settimane per la finale dell’edizione numero 20 di, fissata per il 15 maggio, ma corrono le indiscrezioni sul vincitore di quest’anno. Un’edizione quanto mai ricca di colpi di scena che ha visto uscire tanti candidati autorevoli. In attesa di quello che succederà, ieri pomeriggio è stata registrata la Sesta puntata del serale. Il programma difatti non è in diretta, ma viene registrato il giovedì, 2 giorni prima la messa in onda. Da qui, grazie alle ‘talpe’ presenti in studio durante la registrazione, quella parte di pubblico che non ama le sorprese sa in anticipoè successo e, soprattutto, quale allievo ha lasciato perla scuola. Non solo l’eliminato, dunque, ma anche i dettagli sulle sfide. Intanto ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad20, forse per l’ultima puntata. Prima ...

