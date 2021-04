È ufficiale, la Lombardia torna in zona gialla da lunedì 26 aprile: tutte le regole, cosa cambia (Di venerdì 23 aprile 2021) Lombardia zona gialla o arancione? Era attesa da giorni, e venerdì pomeriggio è finalmente arrivata la comunicazione del Governo: in base ai dati elaborati dall'ISS, la nostra regione tornerà ad ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 23 aprile 2021)o arancione? Era attesa da giorni, e venerdì pomeriggio è finalmente arrivata la comunicazione del Governo: in base ai dati elaborati dall'ISS, la nostra regione tornerà ad ...

Advertising

FontanaPres : È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speran… - Corriere : La Lombardia in zona gialla da lunedì, è ufficiale. Fontana: «Non disperdiamo questa opportunità» - Fedetacche : RT @FontanaPres: È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Con… - Filippo_Magnani : RT @FontanaPres: È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Con… - BenjogattoLaura : RT @FontanaPres: È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Speranza. Con… -