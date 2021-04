“É sempre mezzogiorno”: margherite baciate con ragù di verdure di Fabio Potenzano (Di venerdì 23 aprile 2021) La Sicilia in tavola, con Fabio Potenzano. Lo chef palermitano, che meglio di tutti rappresenta la complessità e la meraviglia della gastronomia siciliana, oggi prepara un piatto ‘povero’, a base di carciofi e pecorino ennese. Ecco le margherite baciate con ragù di verdure.Ingredienti 400 g farina 00, 100 g semola rimacinata, 5 uova, 30 g formaggio piacintinu ennese, pepe nero 12 pomodorini, mezzo scalogno, aglio, scorza di 1 arancia, scorza di 1 limone, timo, maggiorana, olio evo, sale 4 carciofi spinosi, 200 g piselli, 1 cipollotto, 4 pomodori secchi, finocchietto selvatico, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe ProcedimentoPrepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina e la semola con le uova intere. Avvolgiamo il panetto ottenuto nella pellicola, lasciamo riposare mezz’ora ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) La Sicilia in tavola, con. Lo chef palermitano, che meglio di tutti rappresenta la complessità e la meraviglia della gastronomia siciliana, oggi prepara un piatto ‘povero’, a base di carciofi e pecorino ennese. Ecco lecondi.Ingredienti 400 g farina 00, 100 g semola rimacinata, 5 uova, 30 g formaggio piacintinu ennese, pepe nero 12 pomodorini, mezzo scalogno, aglio, scorza di 1 arancia, scorza di 1 limone, timo, maggiorana, olio evo, sale 4 carciofi spinosi, 200 g piselli, 1 cipollotto, 4 pomodori secchi, finocchietto selvatico, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe ProcedimentoPrepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina e la semola con le uova intere. Avvolgiamo il panetto ottenuto nella pellicola, lasciamo riposare mezz’ora ...

