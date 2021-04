E’ scissione tra Casaleggio e M5s ma nessuno ci mette la faccia “Il Movimento ha cumulato tanti debiti” “Rousseau fa politica”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non è solotra l'Associazionee il5stelle, nell'aria si respira anche uno scontro che appare solo agli inizi. "L'Associazionecambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile" fa sapere. "In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità - spiega l'Associazione -. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae ilcosì come indicato dagli iscritti attraverso il voto".Ma nulla è successo. E così, l'Associazione ripartirà "con un nuovo progetto e con nuovi attori ...

Nuova scissione in casa grillina, questa volta gli stellati si dividono ... proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame tra Rousseau e il Movimento". Ma stare ...