E.R., George Clooney spegne gli entusiasmi sul ritorno: «Non credo ci sarà» (Video) (Di venerdì 23 aprile 2021) E.R reunion La speciale reunion del cast di “E.R. – Medici in prima linea” ha dato agli appassionati della serie cult una notizia buona e una cattiva. La prima è che gli interpreti del medical drama, ritrovatisi ieri in live streaming su YouTube nel talk show “Stars in the house”, sono ancora affiatati come un tempo. La seconda è che le possibilità di rivedere un reboot della serie con George Clooney protagonista sono davvero pochissime. Se non addirittura inesistenti. A spegnere gli entusiasmi al riguardo è stato lo stesso Clooney, l’ex pediatra Doug Ross di E.R., che nella diretta di ieri organizzata a scopo benefico ha affermato: “È stata una serie straordinaria e non credo potrebbe mai essere rifatta al livello in cui abbiamo lavorato noi, venticinque anni fa“. Gli ha fatto eco ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 aprile 2021) E.R reunion La speciale reunion del cast di “E.R. – Medici in prima linea” ha dato agli appassionati della serie cult una notizia buona e una cattiva. La prima è che gli interpreti del medical drama, ritrovatisi ieri in live streaming su YouTube nel talk show “Stars in the house”, sono ancora affiatati come un tempo. La seconda è che le possibilità di rivedere un reboot della serie conprotagonista sono davvero pochissime. Se non addirittura inesistenti. Are glial riguardo è stato lo stesso, l’ex pediatra Doug Ross di E.R., che nella diretta di ieri organizzata a scopo benefico ha affermato: “È stata una serie straordinaria e nonpotrebbe mai essere rifatta al livello in cui abbiamo lavorato noi, venticinque anni fa“. Gli ha fatto eco ...

