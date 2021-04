Dybala: “Stagione negativa. Abbiamo vinto la Supercoppa e ci aspetta la finale di Coppa Italia, ma siamo abituati ad altro” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella intervista in diretta streaming con lo streamer spagnolo Ibai Llanos su Twitch, Paulo Dybala non si è soffermato solo sul rapporto con CR7, ma ha detto la sua anche sulla Stagione della Juventus, di molto sotto le aspettative. Queste le parole della Joya: “Abbiamo la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta e Abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Ovviamente stiamo parlando di un anno negativo perché lo scudetto lo vincerà l’Inter, mentre noi di solito siamo abituati a vincere. È un anno differente, ma Abbiamo cambiato tanto, dall’allenatore ai giocatori. Speriamo di fare meglio il prossimo anno imparando dagli errori”. Foto: instagram personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella intervista in diretta streaming con lo streamer spagnolo Ibai Llanos su Twitch, Paulonon si è soffermato solo sul rapporto con CR7, ma ha detto la sua anche sulladella Juventus, di molto sotto letive. Queste le parole della Joya: “ladida giocare contro l’Atalanta eun trofeo contro il Napoli. Ovviamente stiamo parlando di un anno negativo perché lo scudetto lo vincerà l’Inter, mentre noi di solitoa vincere. È un anno differente, macambiato tanto, dall’allenatore ai giocatori. Speriamo di fare meglio il prossimo anno imparando dagli errori”. Foto: instagram personale L'articolo ...

