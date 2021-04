Duro scontro Borghi-Crisanti in diretta tv: “Lei non ha capito nulla di epidemiologia” | VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Botta e risposta ripetuti tra Andrea Crisanti e Claudio Borghi, ospiti di “PiazzaPulita” su La7 giovedì 22 aprile. Il professore e virologo ha attaccato ancora una volta sulle riaperture: “Non ci sono i numeri, chi le ha decise dovrà prendersi la responsabilità di queste scelte”. A seguire è stato il turno di Borghi al quale non devono essere piaciute le parole di Crisanti. “Il decreto riaperture è nostro, lo abbiamo voluto noi per primi”, ha detto. Allora Formigli ha chiesto il perché la Lega non ha votato il testo definitivo: “Purtroppo abbiamo scoperto che oltre alle riaperture c’erano anche delle chiusure o c’erano delle cose che non andavano bene”. Allora Borghi è tornato all’apertura del programma quando il professor Andrea Crisanti ha criticato i provvedimenti sulle ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) Botta e risposta ripetuti tra Andreae Claudio, ospiti di “PiazzaPulita” su La7 giovedì 22 aprile. Il professore e virologo ha attaccato ancora una volta sulle riaperture: “Non ci sono i numeri, chi le ha decise dovrà prendersi la responsabilità di queste scelte”. A seguire è stato il turno dial quale non devono essere piaciute le parole di. “Il decreto riaperture è nostro, lo abbiamo voluto noi per primi”, ha detto. Allora Formigli ha chiesto il perché la Lega non ha votato il testo definitivo: “Purtroppo abbiamo scoperto che oltre alle riaperture c’erano anche delle chiusure o c’erano delle cose che non andavano bene”. Alloraè tornato all’apertura del programma quando il professor Andreaha criticato i provvedimenti sulle ...

