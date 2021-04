Droga: Ros sequestra beni per un milione di euro tra Cagliari e Bergamo (Di venerdì 23 aprile 2021) beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati nelle province di Cagliari, Milano e Bergamo a carico di quattro persone finite in manette il 7 luglio dello scorso anno nell’ambito dell’operazione «Dama». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 aprile 2021)per oltre undisono statiti nelle province di, Milano ea carico di quattro persone finite in manette il 7 luglio dello scorso anno nell’ambito dell’operazione «Dama».

Advertising

webecodibergamo : Droga: Ros sequestra beni per un milione di euro tra Cagliari e Bergamo - SardiniaPost : Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati nelle province di Cagliari, Milano e Bergamo a carico di q… - Ros_2912 : RT @teatrolafenice: ?? «La cultura è l’unica droga che crea indipendenza» (Pino Caruso). Buongiorno, amici! ?? #21aprile - Ros_latrofa : RT @Ri_Ghetto: Nel giro di un'ora su Twitter: Aiello arrestato per droga, Aiello in realtà non era il cantante ma il nome di una città in c… -