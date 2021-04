Dove fare il vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: l’elenco completo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ospedali, centri vaccinali, hub creati ad hoc e presto anche le farmacie. Questi i luoghi Dove si somministra (e si somministrerà) il vaccino anti-Covid, con l’obiettivo di ampliare la rete, inoculare più dosi possibili al giorno e tutelare prima gli anziani e i cittadini maggiormente esposti al rischio. Nel Lazio, sono molte le farmacie che hanno aderito al progetto e molto probabilmente nel mese di maggio si inizierà con le somministrazioni. Come spiega il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi alle pagine del Messaggero, le farmacie verranno caricate sul sistema e si procederà sempre per fascia d’età. Leggi anche: Vaccini Lazio, Dove somministrano Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson: come prenotare e quali sono i nuovi centri vaccinali vaccino in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Ospedali, centri vaccinali, hub creati ad hoc e presto anche le farmacie. Questi i luoghisi somministra (e si somministrerà) ilanti-, con l’obiettivo di ampliare la rete, inoculare più dosi possibili al giorno e tutelare prima gli anziani e i cittadini maggiormente esposti al rischio. Nel, sono molte le farmacie che hanno aderito al progetto e molto probabilmente nel mese di maggio si inizierà con le somministrazioni. Come spiega il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi alle pagine del Messaggero, le farmacie verranno caricate sul sistema e si procederà sempre per fascia d’età. Leggi anche: Vaccinisomministrano Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson: come prenotare e quali sono i nuovi centri vaccinaliin ...

