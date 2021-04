Dove comprare il RedMagic Watch, il nuovo indossabile di Nubia (Di venerdì 23 aprile 2021) Da qualche ora a questa parte Nubia, famosa azienda per la realizzazione di smartphone da gaming che fanno parte della linea RedMagic, ha ufficialmente aperto la vendita del RedMagic Watch, il primo smartWatch del brand progettato per chi ama restare in forma, e che può essere già ordinato tramite il sito web ufficiale di RedMagic al prezzo di 99 euro e nelle colorazioni Black e White (che sono solitamente le più richieste). Diamo un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche del nuovo orologio intelligente. Il RedMagic Watch presenta un display AMOLED di forma rotonda da 1,39 pollici (con risoluzione di 454 x 454 pixel), sfoggia colori più brillanti, il suo peso è di soli 30 gr. e si può personalizzare grazie ai tantissimi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Da qualche ora a questa parte, famosa azienda per la realizzazione di smartphone da gaming che fanno parte della linea, ha ufficialmente aperto la vendita del, il primo smartdel brand progettato per chi ama restare in forma, e che può essere già ordinato tramite il sito web ufficiale dial prezzo di 99 euro e nelle colorazioni Black e White (che sono solitamente le più richieste). Diamo un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche delorologio intelligente. Ilpresenta un display AMOLED di forma rotonda da 1,39 pollici (con risoluzione di 454 x 454 pixel), sfoggia colori più brillanti, il suo peso è di soli 30 gr. e si può personalizzare grazie ai tantissimi ...

