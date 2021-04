Dossier Iran, così proseguono i colloqui tra Usa e Israele (Di venerdì 23 aprile 2021) Stati Uniti e Israele vogliono evitare scontri pubblici sull’Iran (come già successo nel 2015), ma privatamente tra i due alleati c’è tensione. Lo raccontano i giornalisti più informati come Barak Ravid di Axios, spiegando che mentre a Vienna si sono consumati i due round di colloqui indiretti tra americani e Iraniani (nell’ambito degli incontri per ricomporre l’accordo sul nucleare Jcpoa), israeliani e americani si sono visti separatamente. L’incontro, il secondo del genere nell’era Biden, c’è stato due giorni dopo un’esplosione alla centrale nucleare di Natanz — evento con molti sospetti, tra cui una missione di sabotaggio israeliana con l’obiettivo di indebolire le capacità dell’avversario e avvelenare il clima nei talks di Vienna. Non è azzardato dire che Israele si augura che i ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Stati Uniti evogliono evitare scontri pubblici sull’(come già successo nel 2015), ma privatamente tra i due alleati c’è tensione. Lo raccontano i giornalisti più informati come Barak Ravid di Axios, spiegando che mentre a Vienna si sono consumati i due round diindiretti tra americani eiani (nell’ambito degli incontri per ricomporre l’accordo sul nucleare Jcpoa), israeliani e americani si sono visti separatamente. L’incontro, il secondo del genere nell’era Biden, c’è stato due giorni dopo un’esplosione alla centrale nucleare di Natanz — evento con molti sospetti, tra cui una missione di sabotaggio israeliana con l’obiettivo di indebolire le capacità dell’avversario e avvelenare il clima nei talks di Vienna. Non è azzardato dire chesi augura che i ...

Advertising

mauromagistri : RT @TCommodity: Scenario geopolitico in movimento: USA escono da Afganistan (lasciando il paese in mano ai talebani) e propongono ai russi… - StuOnGold : RT @TCommodity: Scenario geopolitico in movimento: USA escono da Afganistan (lasciando il paese in mano ai talebani) e propongono ai russi… - marioerdrago : RT @TCommodity: Scenario geopolitico in movimento: USA escono da Afganistan (lasciando il paese in mano ai talebani) e propongono ai russi… - SpeculaThor : RT @TCommodity: Scenario geopolitico in movimento: USA escono da Afganistan (lasciando il paese in mano ai talebani) e propongono ai russi… - nac_avo : RT @TCommodity: Scenario geopolitico in movimento: USA escono da Afganistan (lasciando il paese in mano ai talebani) e propongono ai russi… -