Dopo 35 anni Pistocchi lascia Mediaset: «Ho un progetto» (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo 35 anni di carriera in Mediaset, protagonista di storici programmi calcistici (L’appello del martedì, Pressing, Guida al campionato, Settimana Gol), Maurizio Pistocchi ha annunciato che è finita la sua esperienza professionale nella Tv di Cologno Monzese. Il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno di lavoro. «Anche la storie d’amore belle finiscono, la mia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 aprile 2021)35di carriera in, protagonista di storici programmi calcistici (L’appello del martedì, Pressing, Guida al campionato, Settimana Gol), Maurizioha annunciato che è finita la sua esperienza professionale nella Tv di Cologno Monzese. Il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno di lavoro. «Anche la storie d’amore belle finiscono, la mia L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo trent'anni il vinile torna a superare il cd in Italia. Nei primi tre mesi dell'anno le vendite di vinili sono… - fattoquotidiano : Gli Usa spingono il sistema fiscale internazionale verso la svolta. L’economista Saez: “Dopo 40 anni le multinazion… - matteorenzi : Grillo prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto quelle degli altri. Che scandalo: ha creato lui - per an… - ZeniaConfusa : RT @TizziRadrizzani: - Dove ti vedi tra cinque anni ? - Dipende: prima o dopo le 22,00? #coprifuoco - ilariaxsottona : RT @merderlife_: Dopo 6 anni, dirti di nuovo addio è traumatica come cosa Ci mancherai Derek Christopher Shepherd ??#GreysAnatomy https://t… -