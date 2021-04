Don Matteo 13 riprende, Terence Hill comincerà le riprese della nuova stagione. Sempre accanto a Nino Frassica (Di venerdì 23 aprile 2021) Per festeggiare il ritorno sul set di Don Matteo, il grande Terence Hill si affida a ben due biciclette. Perché mai come questa volta il nuovo ciak è stato tanto complicato. A causa del Covid, le riprese della tredicesima stagione hanno subito una serie di inevitabili rinvìi, ma ormai è ufficiale: si torna a indagare tra la canonica e gli splendidi paesaggi dell’Umbria. Il protagonista di tanti western in coppia con Bud Spencer qualche giorno fa si è presentato al punto vaccinale di Amelia, in provincia di Terni, per farsi somministrare il siero anti Covid-19. A Mario Girotti – questo il vero nome dell’attore – è stata inoculata la prima dose. Appena pochi giorni prima, il 29 marzo, aveva tagliato il traguardo delle 82 primavere. «Auguri Terence Hill ... Leggi su newsitaliane (Di venerdì 23 aprile 2021) Per festeggiare il ritorno sul set di Don, il grandesi affida a ben due biciclette. Perché mai come questa volta il nuovo ciak è stato tanto complicato. A causa del Covid, letredicesimahanno subito una serie di inevitabili rinvìi, ma ormai è ufficiale: si torna a indagare tra la canonica e gli splendidi paesaggi dell’Umbria. Il protagonista di tanti western in coppia con Bud Spencer qualche giorno fa si è presentato al punto vaccinale di Amelia, in provincia di Terni, per farsi somministrare il siero anti Covid-19. A Mario Girotti – questo il vero nome dell’attore – è stata inoculata la prima dose. Appena pochi giorni prima, il 29 marzo, aveva tagliato il traguardo delle 82 primavere. «Auguri...

