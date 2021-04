Domenica In, anche Piera Maggio e Gregoraci tra gli ospiti della nuova puntata (Di venerdì 23 aprile 2021) Domenica In taglia il traguardo della trentaduesima puntata, in onda il prossimo 25 aprile. Le anticipazioni confermano che tra gli ospiti del nuovo appuntamento ci sarà anche Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la cui sparizione è tornata alla ribalta della cronaca nazionale (e non solo) in seguito alle note vicende collegate al programma russo Lasciali parlare. L’intervista della padrona di casa Mara Venier alla signora Maggio segue quella concessa dalla madre di Denise alla trasmissione Chi l’ha visto, tra le prime a occuparsi del caso quando nel 2004 la bambina sparì nel nulla a Mazara del Vallo. Tutti gli ospiti di Domenica In del 25 aprile 2021 Oltre a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 aprile 2021)In taglia il traguardotrentaduesima, in onda il prossimo 25 aprile. Le anticipazioni confermano che tra glidel nuovo appuntamento ci sarà, la madre di Denise Pipitone, la cui sparizione è tornata alla ribaltacronaca nazionale (e non solo) in seguito alle note vicende collegate al programma russo Lasciali parlare. L’intervistapadrona di casa Mara Venier alla signorasegue quella concessa dalla madre di Denise alla trasmissione Chi l’ha visto, tra le prime a occuparsi del caso quando nel 2004 la bambina sparì nel nulla a Mazara del Vallo. Tutti glidiIn del 25 aprile 2021 Oltre a ...

Advertising

ZZiliani : Il #Napoli schianta la #Lazio e fa un gran favore a se stesso (ora ha un calendario in discesa) e anche a #Milan,… - tancredipalmeri : Mi scuso perché non è molto elegante, anche se avrei tutte le ragioni per farlo viste le centinaia di volte che l’h… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani ci sarà @Cristiano, ci sarà @gianluigibuffon e penso anche @PauDybala_JR perché ha biso… - tuttopuntotv : Domenica In, anche Piera Maggio e Gregoraci tra gli ospiti della nuova puntata #DomenicaIn #Gregoraci #PieraMaggio… - francescanverbo : DONO DI SÉ Nella 58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (domenica 25) siamo tutti invitati a pregar… -