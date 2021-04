Domande graduatorie personale Ata 2021 terza fascia. Ecco la GUIDA per Istanze online

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sulla piattaformasi può compilare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento delladelledi supplenza per ilAta della scuola pubblica : alla...

Advertising

CislscuolaO : RT @cislscuola: Graduatorie ATA '24 mesi', le domande dal 23 aprile al 14 maggio @CislNazionale @TecnicaScuola @orizzontescuola @Tuttoscuol… - ITSETMCapitolo : D.m. 20 aprile 2021 n. 138 – Proroga del termine di presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie… - MaddalenaGissi : RT @cislscuola: Graduatorie ATA '24 mesi', le domande dal 23 aprile al 14 maggio @CislNazionale @TecnicaScuola @orizzontescuola @Tuttoscuol… - WelfareNetwork : Cisl Scuola Graduatorie ATA ‘24 mesi’ , le domande dal 23 aprile al 14 maggio - MicheleSorge : RT @cislscuola: Graduatorie di terza fascia ATA, termine domande prorogato al 26 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Domande graduatorie

... docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle. Uno strumento di ... potrai scegliere se abbonarti: con un investimento di poche decine di euro potrai inviare le tue...... di presentare ledi inserimento nelle Gae. Inoltre, veniva impugnato il silenzio rigetto ... e che una legge del 2006, che ha trasformato lepermanenti inad esaurimento,...Sulla piattaforma Istanze online si può compilare la domanda per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola pubblica ...con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e l’avvio delle procedure di assunzione del personale. Carfagna: "Verranno selezionati i profili migliori" “L’analisi delle domande arrivate per il ...