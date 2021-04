Dodi Battaglia, il singolo Resistere è un inno alla resilienza: ecco il significato [VIDEO] (Di venerdì 23 aprile 2021) Pubblicato il nuovo singolo di Dodi Battaglia, anticipo del nuovo album Resistere. ecco il significato della canzone e del VIDEO suggestivo Si avvicina il 14 maggio, data di uscita di inno alla musica, il nuovo album di inediti targato Dodi Battaglia. In occasione del prossimo disco, lo storico chitarrista dei Pooh ha già pubblicato in digitale il singolo Resistere, di cui è stato realizzato anche un VIDEO davvero suggestivo. “Resistere è l’imperativo che ci guida – ha dichiarato il cantante e chitarrista, alla vigilia di questa nuova esperienza discografica – soprattutto in questo periodo così difficile. Vuole essere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 aprile 2021) Pubblicato il nuovodi, anticipo del nuovo albumildella canzone e delsuggestivo Si avvicina il 14 maggio, data di uscita dimusica, il nuovo album di inediti targato. In occasione del prossimo disco, lo storico chitarrista dei Pooh ha già pubblicato in digitale il, di cui è stato realizzato anche undavvero suggestivo. “è l’imperativo che ci guida – ha dichiarato il cantante e chitarrista,vigilia di questa nuova esperienza discografica – soprattutto in questo periodo così difficile. Vuole essere ...

