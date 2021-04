Dl aperture | salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel testo finale del nuovo decreto Covid , che prevede tutta una serie di ria partire dal 26 aprile e che è arrivato in Gazzetta Ufficiale, non è più presente il riferimento previsto dalle ...

Contrariamente a quanto si credeva, non verrà concessa la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del nuovo decreto Covid , che prevede tutta una serie di riaperture a ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decretonon c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali , i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del Decreto aperture, arrivato in Gazzetta Ufficiale, non c’è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la ...