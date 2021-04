Dissesto idrogeologico e riapertura scuole: le decisioni della Prefettura (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è tenuta questa mattina una riunione, in modalità videoconferenza, del tavolo tecnico sul Dissesto idrogeologico a monte della SS87 – km 82+350 – nel comune di Torrecuso, al fine approfondire le risultanze della relazione redatta dall’Unisannio a seguito dell’ultimo monitoraggio che ha interessato il movimento franoso. L’incontro, che ha registrato la presenza di rappresentati del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema e Genio civile di Benevento – dell’Università del Sannio, della Provincia di Benevento, della Questura di Benevento – Sezione Polizia stradale –del Comune di Torrecuso, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si è tenuta questa mattina una riunione, in modalità videoconferenza, del tavolo tecnico sula monteSS87 – km 82+350 – nel comune di Torrecuso, al fine approfondire le risultanzerelazione redatta dall’Unisannio a seguito dell’ultimo monitoraggio che ha interessato il movimento franoso. L’incontro, che ha registrato la presenza di rappresentati del MinisteroTransizione Ecologica,Regione Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema e Genio civile di Benevento – dell’Università del Sannio,Provincia di Benevento,Questura di Benevento – Sezione Polizia stradale –del Comune di Torrecuso, ...

