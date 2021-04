Discarica di maiali fuori dall’allevamento | l’interrogazione alla giunta della Lombardia | “Quali controlli sono stati effettuati?”

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Quelle immagini delle carcasse di suini ammassate in una fossa a fare da banchetto per i gattistate un pugno nell’occhio eil segnale di una situazione che rischia di esserecontrollo, per gli animali, per l’ambiente e anche dal punto di vista epidemiologico”. Dopo la pubblicazionevideo-inchiesta firmata dgiornalista Giulia Innocenzi per ilfattoquotidiano.it sulle inadempienze filmate in un allevamentoprovincia di Cremona e la denuncia di Lav, il consigliere regionale M5S, Marco De Angeli, ha presentato un’interrogazione indirizzataregionale, al presidente leghista Attilio Fontana e agli assessori competenti. “Credo sia importante sapere quanto e ...

... che ha reso pubbliche le immagini di quanto avveniva nell'allevamento che ospita ben 3mila, che vengono macellati per la produzione di prodotti DOP che arrivano sulle nostre tavole. L'...Gatti che mangiano carcasse diabbandonate in una fossa a cielo aperto e altri suini lasciati in decomposizione, a contatto ... ammassate per mesi in unaadiacente all'allevamento. Una ...Scatta la denuncia per maltrattamenti e inquinamento per un allevamento di suini in provincia di Cremona a seguito delle scioccanti immagini diffuse dalla LAV.