Diritti TV | Sky porta il caso in tribunale | l' assegnazione a DAZN contraria alla Legge Melandri

Sky porta il caso in tribunale: l'assegnazione a DAZN contraria alla Legge Melandri

Sky ha presentato il ricorso d'urgenza contro l'assegnazione dei Diritti TV a DAZN. Al momento, infatti, DAZN è l'unico detentore dei Diritti e questo sarebbe in contrasto con la Legge Melandri.

Gian19721 : @aliasvaughn Ancora per poco,tra disdette e diritti persi mi sa che in molti dovranno abbandonare la nave di Sky anche tra i giornalisti. - salvao12 : @bball_evo Ecco perché indiscrezione non dovrebbe essere fondata, pero non si sa mai. Speriamo Discovery mantenga i… - albialbi46 : Secondo voi Sky non ha rinnovato i diritti della Serie A perché sperava nella Super Lega?#skysport - Danyboy1991 : Eurosport lascia l’Eurolega, a breve l’accordo con Sky Sport - ilDeriu : @EnricoAmabile Metterei la nba a parte (è proprio un mondo a se), non sarei sorpreso a questo punto se fra un anno,… -