Diritti Tv Serie A 2021 - 2024 | ricorso Sky per presunta violazione legge Melandri

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non si esauriscono gli strascichi polemici suitv inA. Alla vigilia di una nuova assemblea, chiamata a discutere sull'ormai noto pacchetto 2 (per trasmettere 3 gare in co-esclusiva a giornata), è arrivata infatti la notizia della nuova mossa di Sky, che ha presentato unal Tribunale contro l'assegnazione deitv della/24 a Dazn. Un nuovo scontro quindi all'orizzonte, dopo i veleni delle scorse settimane. La pay-tv di Comcast,...

... faceva notare "ma noi vogliamo continuare a giocare inA", un presidente pronto replicava "...relativa al ricorso d'urgenza al Tribunale di Milano presentato da Sky contro il bando deitv ......convocata per l'assegnazione del pacchetto 2 deitelevisivi, l'unico ancora vacante, che prevede la trasmissione di tre partite a giornata in co - esclusiva con Dazn . La LegaA ha ...La mossa di Sky era attesa quanto prevedibile, dopo lo smacco subito nella corsa per l’assegnazione dei diritti tv di Serie A del triennio 2012-24, con Dazn pigliatutto e ora ’proprietaria’ di tutte l ...Sky ha presentato ieri presso il Tribunale di Milano un ricorso d'urgenza contro la delibera assunta dalla Lega Serie A con cui ha assegnato i diritti tv per le stagioni 2021/2024 a Dazn. La pay tv di ...