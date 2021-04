Diritti Tv, assegnazione del Pacchetto 2 rimandato. Il comunicato della Lega Serie A dopo l’assemblea (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato i temi affrontati nel corso dell’assemblea. Nessuna menzione sul caso Agnelli-Super Lega. Ecco il comunicato: “l’assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video colLegamento di tutte le 20 Società. Ai fini della ripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i Club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. Per quanto riguarda i Diritti tv sul territorio italiano per il triennio 21/24 le Società hanno deliberato di bandire nuovamente il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un, laA ha annunciato i temi affrontati nel corso del. Nessuna menzione sul caso Agnelli-Super. Ecco il: “A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video colmento di tutte le 20 Società. Ai finiripartizione delle risorse da proventi audiovisivi, i Club hanno approvato il correttivo da utilizzare per il calcoloquota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. Per quanto riguarda itv sul territorio italiano per il triennio 21/24 le Società hanno deliberato di bandire nuovamente il ...

Advertising

ContropiedeA : Secondo SKY l’assegnazione dei diritti viola la cosiddetta ‘no single buyer rule’ sancita dalla Legge Melandri - Amorne_1979 : Diritti TV Serie A: arriva il ricorso di SKY contro l'assegnazione a DAZN - - Gianlui78807380 : @TuttoMercatoWeb Bene...sarebbe bello anche che Sky vincesse il ricorso contro l'assegnazione dei diritti televisiv… - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Domani Assemblea Lega #SerieA per diritti tv. Sky vuole pacchetto2 per trasmettere 3 gare (sabato sera, domenica 12.30 e 15… - InterClubIndia : RT @NicoSchira: Domani Assemblea Lega #SerieA per diritti tv. Sky vuole pacchetto2 per trasmettere 3 gare (sabato sera, domenica 12.30 e 15… -