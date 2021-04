“Dinner in the sky” verso il sold out, annunciate alcune novità (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Di seguito il comunicato degli organizzatori dell’evento Dinner in the sky che si terrà a Benevento dal 9 all’11 luglio. Quasi esauriti i posti a disposizione e tante altre novità annunciate. “A due settimane esatte dal lancio della prevendita online, restano poco più di 50 biglietti sui 400 disponibili. Una soddisfazione immensa per quella che si presentava come una scommessa affascinante, che è riuscita a tenere in vita l’attrattiva nei confronti di una delle città più belle al mondo. Grazie alla disponibilità ed attenzione di Stefano Burotti, concessionario di Dinner in the Sky in esclusiva per l’Italia, ed a tutto lo staff di Dinner in the sky Italia stiamo cercando di introdurre due nuove opzioni che riguardano la colazione per venerdì 9 e sabato 10 luglio, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Di seguito il comunicato degli organizzatori dell’eventoin the sky che si terrà a Benevento dal 9 all’11 luglio. Quasi esauriti i posti a disposizione e tante altre. “A due settimane esatte dal lancio della prevendita online, restano poco più di 50 biglietti sui 400 disponibili. Una soddisfazione immensa per quella che si presentava come una scommessa affascinante, che è riuscita a tenere in vita l’attrattiva nei confronti di una delle città più belle al mondo. Grazie alla disponibilità ed attenzione di Stefano Burotti, concessionario diin the Sky in esclusiva per l’Italia, ed a tutto lo staff diin the sky Italia stiamo cercando di introdurre due nuove opzioni che riguardano la colazione per venerdì 9 e sabato 10 luglio, ...

Advertising

TV7Benevento : Dinner in the sky sbarca a Benevento dal 9 al 11 luglio. Prevendita quasi sold out ... - tudiscoresearch : Alla 'virtual dinner' la mia collega danese mi dice, tutta fiera, che ha un 'italian or french dessert', the name is PROFITTORELLO - ilgiornaledicas : Arriva Dinner in the sky, il cielo non è più un limite - FabianSilvaCor3 : ?? felipeandletizia: April 19, 2021: King Felipe offered a dinner to the Presidents of Guatemala, Alejandro Giammatt… - PeppeLanzo : ieri sera mentre spippolavo i film su Prime ho perseverato su The Dinner tratto dal libro di Koch pensando proprio… -