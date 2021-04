Dietro la notte: ecco il poster del thriller SKY (Di venerdì 23 aprile 2021) thriller adrenalinico, sarà disponibile in prima assoluta su SKY Cinema Dietro la notte, scritto e diretto da Daniele Falleri, regista di successo e celebre per aver collaborato a numerose serie televisive come Il commissario Manara, Al di là del lago, Solo per amore e molte altre. Chi compone il cast di “Dietro la notte”? Il cast è composta da: Stefania Rocca (Casomai; La bestia nel cuore), Fortunato Cerlino (Gomorra; Fortapàsc) e Roberta Giarrusso (Fallo per papà; Attesa e cambiamenti). Nel cast anche la giovane stella nascente Elisa Visari (A casa tutti bene; Gli anni più belli). Tra suspense e colpi di scena, i protagonisti dovranno superare una fatidica notte… in cui niente è come sembra. (Dietro la notte) Sinossi L’intera storia si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021)adrenalinico, sarà disponibile in prima assoluta su SKY Cinemala, scritto e diretto da Daniele Falleri, regista di successo e celebre per aver collaborato a numerose serie televisive come Il commissario Manara, Al di là del lago, Solo per amore e molte altre. Chi compone il cast di “la”? Il cast è composta da: Stefania Rocca (Casomai; La bestia nel cuore), Fortunato Cerlino (Gomorra; Fortapàsc) e Roberta Giarrusso (Fallo per papà; Attesa e cambiamenti). Nel cast anche la giovane stella nascente Elisa Visari (A casa tutti bene; Gli anni più belli). Tra suspense e colpi di scena, i protagonisti dovranno superare una fatidica… in cui niente è come sembra. (la) Sinossi L’intera storia si ...

Advertising

Roberto39755986 : @vitadaMaestra_ Dietro un sorriso può nascondersi la notte più buia... - daza8645 : RT @pluvializ: qualcuno editi la notte stellata dietro taehyung, grazie - malincomia : la parete dietro taehyung che ricorda la notte stellata.........quanto sarà stato felice di vederla......... - taephelia : mi piace pensare che dietro questo photoshoot ci sia l'idea creativa dello stesso taehyung in quanto 'notte stellat… - Extra__Time__ : RT @mentecritica: Non andate vagando dietro il vostro cuore e ai vostri ricordi. Vi porteranno in luoghi oscuri. Aprite gli occhi a ciò che… -