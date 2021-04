“Diavoli”: le prime foto dal set della seconda stagione (Di venerdì 23 aprile 2021) Le riprese si stanno svolgendo a Roma Come spoilerato dagli stessi attori di “Diavoli”, sono partite le riprese dalla seconda stagione. La produzione, lanciata lo scorso anno da Sky Italia era basata sull’omonimo libro di Guido Maria Brera (scrittore e esperto di finanza). Torna così il financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey impegnati in queste settimane a Roma: le riprese si sposteranno poi nei prossimi mesi a Londra. Diavoli è prodotta da Sky Italia e Lux Vide, con Big Light Productions, e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. Leggi anche: “Diavoli”: nella serie arriva un ospite speciale Una seconda stagione, in otto episodi, che continua il racconto, fra schegge di realtà e personaggi di finzione, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Le riprese si stanno svolgendo a Roma Come spoilerato dagli stessi attori di “”, sono partite le riprese dalla. La produzione, lanciata lo scorso anno da Sky Italia era basata sull’omonimo libro di Guido Maria Brera (scrittore e esperto di finanza). Torna così il financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey impegnati in queste settimane a Roma: le riprese si sposteranno poi nei prossimi mesi a Londra.è prodotta da Sky Italia e Lux Vide, con Big Light Productions, e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. Leggi anche: “”: nella serie arriva un ospite speciale Una, in otto episodi, che continua il racconto, fra schegge di realtà e personaggi di finzione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Diavoli prime In corso le riprese della serie "Diavoli 2", dalla Brexit al Covid ... entrambi già sul set romano dei nuovi episodi da cui provengono le prime foto di scena pubblicate oggi. Le riprese si sposteranno nei prossimi mesi a Londra. "Diavoli" è un'appassionante storia di ...

Diavoli 2: anticipazioni, new entry e prime immagini Zerkalo Diavoli 2, prime foto dal set della seconda stagione Diavoli 2 ci sarà. La co-produzione Sky Italia e Lux Vide continuerà oltre la prima stagione che ha esordito il 17 aprile dell’anno scorso su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Hanno il preso via lo ...

“Diavoli”: le prime foto dal set della seconda stagione Come spoilerato dagli stessi attori di “Diavoli”, sono partite le riprese dalla seconda stagione. La produzione, lanciata lo scorso anno da Sky Italia era basata sull’omonimo libro di Guido Maria ...

